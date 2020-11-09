 

DT – Оксфордский словарь заменил «сексистское» определение женщины на более позитивное

09.11.2020, 6:20, Новости дня

Издатели Оксфордского словаря английского языка пересмотрели определение слова «женщина», добавив примеры, представляющих женщин в более позитивном ключе и более активными, пишет The Daily Telegraph. Наряду с этим словом изменения претерпели определения нескольких десятков слов, которые были сочтены «сексистскими».


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Более века Оксфордский словарь отслеживал эволюцию английского языка, подчёркивая, что «отражает» его использование, «а не диктует» правила. Как пишет The Daily Telegraph, теперь главный исторический словарь английского языка изменил значение нескольких десятков слов в угоду борьбе с гендерными стереотипами.

В прошлом году появилась петиция, согласно которой определение слова «женщина» носило «сексистский» характер, а в ряду синонимов значились «девка», «баба» и «с***». Отныне «женщина» определяется как жена, подруга или возлюбленная «человека», а не только «мужчины».

Новое определение также длиннее и включает несколько новых фраз, таких как «хозяйка дома» и «героиня дня», по аналогии со словосочетаниями «хозяин в доме» и «герой дня».  

В описании появились новые примеры, связанные с трудовой деятельностью представительниц прекрасного пола: «на эти деньги женщина может купить дом и отправить двоих детей в университет».

Слова «баба» и «с***» в словаре остались, однако классифицированы как «оскорбительное» и «презрительное» соответственно, а прежний синоним «девка» из словаря решили убрать.  

Изменения претерпело и описание слова «мужчина». Отныне словарь гласит, что мужчина — это «муж, друг или возлюбленный человека».

«Сексистским» также сочли описание слова «требовательный». Так, раньше одним из примеров, раскрывающих его значение, была фраза: «Если Мартин смог сделать такую требовательную девушку как Таня счастливой, он, должно быть, на правильном пути». Теперь там значится: «Я открыто признаю, что у меня высокие запросы».

Как отмечает The Daily Telegraph, издатели преступили к пересмотру значений слов в 2019 году, после того как Мария Беатрис Джованарди разместила в интернете соответствующую петицию. Активистка призвала убрать из словаря все определения, которые дискриминируют женщин или «подразумевают, что женщины принадлежат мужчинам». Петиция собрала более 30 тыс. подписей.

В издательстве Оксфордского университета заявили, что при составлении словаря опираются на то, как «реальные люди используют английский язык в повседневной жизни».

Издатели также отметили, что изучив вопрос, решили добавить в описание слова «женщина» больше примеров, которые изображают женщин в позитивном ключе, а также более активными.

«Мы позаботились о том, чтобы оскорбительные синонимы были чётко обозначены как оскорбительные и попали в словарь только в случае, если у нас есть доказательства их реального использования», — приводит The Daily Telegraph слова авторов словаря.



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