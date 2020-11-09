На Кубке Карьяла Россия нарушила «хоккейный договор» — но от этого вышло только лучше

09.11.2020, 6:20, Новости дня

Россия нарушила определённые хоккейные договорённости, отправив на Кубок Карьяла не старшую команду, а молодёжку, однако от этого вышло только лучше, пишет обозреватель Dagens Nyheter Малин Франссон. В частности, автор пожалела, что другие команды не последовали примеру Москвы — ведь в преддверии Молодёжного чемпионата мира в Эдмонтоне игроки могли бы использовать нынешний турнир как генеральную репетицию.

В субботу на Кубке Карьяла сошлись шведская и российская хоккейная команды. Молодые шведы встретились с ещё более молодыми россиянами, пишет обозреватель Dagens Nyheter Малин Франссон.

Когда Швеция выполнила своё обещание и отправила на традиционный ноябрьский турнир в Хельсинки старшую сборную — хотя та и была молодой и неопытной — РФ решила послать туда свою молодёжную команду.

«В любое другое время я, очень даже возможно, пришла бы в ярость из-за этого решения и сказала бы: «Ну для РФ привычно творить то, что им заблагорассудится», — отмечает автор. — Однако 2020 год не похож на другое время, поэтому вместо этого я скажу: «Браво, Россия, жаль, что другие не последовали их примеру».

Более того, раньше шли горячие споры о том, стоит ли вообще проводить Кубок Карьяла на фоне распространения коронавируса.

Вопрос этот сложный, признаёт Франссон. Разумеется, здоровье — это самое важное. С другой же стороны в эти мрачные времена спорт играет роль «зрелища для народа». Для многих одиноких людей матчи по телевизору и соревнования — это долгожданные события.

Кроме того, не стоит забывать и об экономической стороне дела для клубов и ассоциаций. Права на телетрансляцию приносят большие деньги как прямым, так и косвенным путём, так как многие договоры со спонсорами строятся на телевидении.

Когда же стало понятно, что турнир всё же состоится, РФ сообщила, что отправит на неё свою молодёжку. Другие страны обиделись — ведь правила есть правила — однако РФ осталась при своём мнении.

Кубок Карьяла молодёжная сборная РФ начала с победы над Финляндией со счётом 6:2. Иными словами, Россия, послав на турнир молодёжку, не продешевила, однако интересно здесь другое.

Почему для других стран было настолько важно следовать соглашению касательно Евротура? Ведь уже известно, что на новогодних праздниках в Эдмонтоне пройдёт Молодёжный чемпионат мира, поэтому было бы и лучше, и веселее, если бы все команды последовали примеру России. Дело в том, что Кубок Карьяла можно было бы использовать в качестве генеральной репетиции перед чемпионатом, в результате чего игроки выкладывались бы на полную, чтобы получить место в команде на предстоящем соревновании.

Что же касается субботнего матча между «тре крунур» и Россией, то победила последняя со счётом 2:1 после серии буллитов.