Мнение: Протесты в Польше. 7-8.11.2020

09.11.2020, 6:05, Разное

В Польше продолжаются массовые протесты против националистического правительства и попыток ограничить право на аборты. Уступки, на которые уже пошло правительство, полностью заглушить волну народного недовольства не смогли. По сравнению с прошлыми выходными число протестующих серьезно упало, но сами протесты продолжаются. Лучшие люди Польши говорят нет дискредитировавшему себя правительству, которое отказывается вступать в переговоры с координационным советом польской оппозиции.

Поляки – вы невероятны! Вы здесь власть!

Польша будет свободной и демократической страной!