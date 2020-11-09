 

Мнение: Протесты в Польше. 7-8.11.2020

09.11.2020, 6:05, Разное

В Польше продолжаются массовые протесты против националистического правительства и попыток ограничить право на аборты. Уступки, на которые уже пошло правительство, полностью заглушить волну народного недовольства не смогли. По сравнению с прошлыми выходными число протестующих серьезно упало, но сами протесты продолжаются. Лучшие люди Польши говорят нет дискредитировавшему себя правительству, которое отказывается вступать в переговоры с координационным советом польской оппозиции.

Поляки – вы невероятны! Вы здесь власть!
Польша будет свободной и демократической страной!

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.10 / «Чтоб не размножались» – Личное мнение

04.08 / Лукашенко отменяет речь о положении в стране из-за плохого состояния здоровья

27.06 / Бросивший пить Харатьян призвал не осуждать Ефремова «Это крест, который он будет нести всю жизнь»

29.10 / «Лопнули штаны»: Сергей Жуков рассказал о своих постыдных историях

23.08 / «Простите, где уголовные дела?»

16.07 / Жена Джейми Оливера пережила пятый выкидыш во время самоизоляции

23.09 / Кто здесь? (Аплодисменты)

28.06 / Мнение: Вопросы порнографии в Игре Престолов. Часть 2

06.09 / Мнение: Очень переживаю за Мишу

03.07 / Мнение: Гонконгский вопрос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска