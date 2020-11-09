Мнение: О том, что в России страшнее Ковида

09.11.2020, 6:00, Разное

Умные головы спорят, сколько людей Россия потеряла из-за CoVID-19 – 30 тыс., как говорят официальные данные, 100 тыс., как свидетельствуют уточнённые, или до полмиллиона, если считать и тех, кто скончались из-за неполученной вовремя медпомощи. Но споры эти не о том. Есть потери куда более серьёзные и невосполнимые.

Увы, уже скоро последний из нас застывающим взглядом в последний раз проводит закат солнца. Увы, мы бессильны остановить вымирание. Мы можем лишь обставить пышностью и счастьем последние дни нашего мира.

Вот что говорят шокирующие цифры.

С 2016 года и так махонький естественный прирост, последний подарок Красной Империи — дети многочисленных детей горбачёвских антиалкогольных схваток, сходит на нет. Уже сошёл: до 325 тыс. чел. потеряет Россия до конца года. С 2018 года прекратился механический прирост — уже даже миграция азиатских Акбарджонов не спасает. В 2021 году численность населения страны снизится ещё на 290 тыс. человек, в 2022 году — на 238,1 тыс., в 2023 году — на 189,1 тыс., а в 2024 году — на 165,3 тыс. человек. То есть население России будет сокращаться на протяжении всех четырёх последующих лет нынешнего официального срока Владимира Путина.

А к концу его пролонгированного правления нас, россиян, станет меньше, чем эфиопов, филиппинцев, мексиканцев, вьетнамцев и конголезцев.

Итак, за пятилетку Россия потеряет целую Казань. И снова придётся поднять пенсионный возраст, иначе денег на #пенсии не хватит, даже если распродать все золотые сараи Пенсионного фонда.

И это невозможно остановить. Ничего не работает. Не работает льготная ипотека, не работает материнский капитал, не работает пропаганда. Россия медленно вымирает сама. Бог с ней, со старушкой-Европой, которая тоже стареет: туда есть приток хотя бы братьев-мусульман. Но Россия с её беднеющим населением, теряет привлекательность уже даже и для киргизов, как потеряла её для таджиков.

В общем, проураганив с друзьями из кооператива Озеро все золотые 2000-е,краткого периода благоприятной нефтяной конъюнктуры, Владимир #Путин оставляет Россию нищающей страной без будущего, идеальным примером действенности сырьевого проклятья для экономики и институтов государства, которые он сам и испортил.

Поставим ему памятник за это?