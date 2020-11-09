 

Представительство РФ при ОБСЕ пост о дискриминации украинских журналистов проиллюстрировало фотографией задержания корреспондента в России

09.11.2020, 5:55, Новости дня

Постоянное представительство России при ОБСЕ 7 ноября опубликовало на официальной странице в Twitter информацию о том, что в Украине журналисты “подвергаются всем формам дискриминации вплоть до физического насилия и угрозы жизни”.

В посте процитированы слова заместителя директора департамента информации МИД России Максима Буякевича. В нем сказано, что с начала 2020 года в Украине зафиксировали 184 случая нарушения свободы слова.

[email protected]: Критической остается ситуация на Украине, где журналисты подвергаются всем формам дискриминации – вплоть до физического насилия и угрозы жизни. С начала этого года в стране зафиксировано 184 случая нарушений свободы слова, «из них 80% – это физическая агрессия» pic.twitter.com/g0EoGYVWUU

— Russian Mission OSCE (@RF_OSCE) November 7, 2020

Твит был проиллюстрирован задержанием фотокорреспондента издания “Медиазона” Давида Френкеля в Санкт-Петербурге. Об этом “Медиазона” сообщила 7 ноября. Позже фото из публикации заменили, однако скрин первого варианта поста сохранился.

Скрин: zona.media

По информации “Медиазоны”, Френкеля задержали на митинге против коррупции 12 июня 2017 года. Тогда в Петербурге было задержано более 600 человек. Френкеля в тот же день отпустили, после задержания с ним прекратила сотрудничество газета “Коммерсант”.

С начала 2020 года украинские правоохранители начали досудебное расследование по 173 уголовным производствам, связанным с препятствием законной профессиональной деятельности журналистов. Об этом сообщили на общественных слушаниях по вопросам защиты прав журналистов, которые прошли 2 ноября.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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