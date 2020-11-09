 

Жванецкого похоронят в Москве, Одесса не рассматривалась

09.11.2020, 5:55, Новости дня

Уроженца Одессы, писателя-сатирика Михаила Жванецкого похоронят в Москве 9 ноября. Об этом российскому “Интерфаксу” сообщил 8 ноября представитель Жванецкого Олег Сташкевич.

По его словам, прощание будет закрытым, массового прощания не будет “по понятным причинам”.

В день смерти Жванецкого 6 ноября Сташкевич говорил “Интерфаксу”, что время и место похорон еще не определены, а прощания не будет из-за эпидемии COVID-19.

Российскому изданию “Подъем” Сташкевич объяснял 6 ноября, что организация похорон в Одессе не рассматривается.

“Нет, не рассматривается. Это, конечно, решает семья. Но как можно похоронить в Одессе? Сейчас границы закрыты, об этом и речи быть не может”, – объяснил представитель сатирика.

О смерти Жванецкого сообщили 6 ноября. Ему было 86 лет. За месяц до этого представитель сатирика объявил, что тот завершает концертную деятельность, но будет продолжать писать книги.

Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Он – первый и бессменный президент Всемирного клуба одесситов. Жванецкий – автор книг “Встречи на улицах”, “Год за два”, “Моя Одесса”, “Женщины”, “Одесские дачи”, “Собрание произведений”. В последнее время сатирик вместе с женой Натальей Жванецкой и сыном Дмитрием жил в Москве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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