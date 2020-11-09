Стало известно о подготовке большого пакета санкций США против Ирана

09.11.2020, 5:25, Новости дня

Администрация Дональда Трампа в координации с Израилем и рядом арабских государств Персидского залива готовит большой пакет санкций против Ирана, сообщил новостной портал Axios.

По сведениям осведомленных источников портала в Израиле, действующие власти США хотят успеть ввести новые санкции против Ирана до 20 января, когда Джозеф Байден, по версии ряда американских СМИ, должен вступить в должность президента Соединенных Штатов, передает ТАСС.

«Спецпредставитель США по Венесуэле и Ирану Эллиотт Абрамс прибыл в воскресенье в Израиль и встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и главой Совета национальной безопасности Меиром Бен-Шаббатом для обсуждения плана санкций, – отмечается в тексте статьи. – 9 ноября Абрамс встретится с министром обороны [Израиля] Бени Ганцем и главой МИД Габи Ашкенази, чтобы проинформировать их о плане».

«Администрация Трампа считает, что такой массив санкций усилит давление на Иран и осложнит для Байдена оживление ядерного соглашения 2015 года (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, СВПД), – говорится в публикации. – Абрамс заявлял на закрытом брифинге несколько дней назад, что администрация [Дональда Трампа] намерена объявлять о новых санкциях против Ирана каждую неделю до 20 января [2021 года]». Как ожидается, односторонние рестрикции могут коснуться ракетной программы Ирана, а также будут связаны с якобы поддержкой со стороны Тегерана террористических организаций и нарушениями прав человека.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил кандидатов на посты президента и вице-президента США от Демократической партии Джозефа Байдена и Камалу Харрис с «победой» на выборах. Ранее экс-консул посольства Израиля в Москве Алекс Векслер в комментарии газете ВЗГЛЯД спрогнозировал в случае победы Джо Байдена «возвращение старой либеральной Америки».

Напомним, в субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент». СМИ также назвали кандидатов на должность госсекретаря США на пост главы Пентагона в будущей администрации Байдена.

В воскресенье утром Байден в ходе выступления в Уилмингтоне объявил о намерении создать группу советников по вопросам передачи власти.

Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений.