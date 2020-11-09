 

Мадуро предложил будущему правительству США возобновить диалог

09.11.2020, 5:25, Новости дня

Власти Венесуэлы выражают готовность работать над возобновлением прямого диалога с будущей американской администрацией, сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

«Мы будем работать над возобновлением каналов достойного, искреннего, прямого диалога между будущим правительством Соединенных Штатов и правительством Венесуэлы, которое я возглавляю», – приводит слова Мадуро ТАСС.

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил «избранного президента» Соединенных Штатов Джозефа Байдена и «вице-президента» США Камалу Харрис «с победой». В свою очередь лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в поздравлении в адрес кандидата от Демократической партии США выразил надежду на совместную работу «над восстановлением демократии, свободы, защитой прав народа Венесуэлы».

Напомним, в субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент». СМИ также назвали кандидатов на должность госсекретаря США на пост главы Пентагона в будущей администрации Байдена.

В воскресенье утром Байден в ходе выступления в Уилмингтоне объявил о намерении создать группу советников по вопросам передачи власти.

Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / «Аль-Каида» пригрозила Charlie Hebdo новым терактом

20.08 / Определились финалисты Лиги чемпионов УЕФА

14.07 / «Кислотные реки» напугали жителей Урала

29.08 / Назван самый богатый среди художественных руководителей театров Москвы

25.09 / Сейм Литвы призвал Германию отказаться от «Северного потока – 2»

06.07 / Россия собралась экспортировать танк «Армата»

27.08 / Парламент Греции ратифицировал соглашение с Египтом о морских зонах

01.09 / На пассажирской подушке безопасности джипа Ефремова не нашли следов эпителия

03.08 / Дело старших сестер Хачатурян отдали присяжным

24.06 / Россиян предупредили о повышенном уровне солнечного излучения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска