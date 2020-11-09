Друг Колтового предложил новую версию гибели телеведущего

09.11.2020, 5:25, Новости дня

Телеведущий Александр Колтовой в момент крушения самолета не смог воспользоваться системой спасения, так как потерял сознание, высказал предположение друг погибшего Аркадий Грачев.

«Я считаю, что они, скорее всего, потеряли сознание. Он наверняка пытался дотянуть до аэродрома, видимо, он забыл, что такое угарный газ… Самолет на последней стадии был совершенно неуправляем», – сказал Грачев телеканалу «Звезда». По его мнению, по этой причине погибшие не воспользовались спасательной системой, которой был оборудован самолет.

Грачев отметил, что самолет не принадлежал Колтовому, на нем летали несколько человек, при этом ранее с данной Cessna никаких проблем не было. «У самолета не было никаких проблем, я лично на нем налетал больше двухсот часов», – добавил друг погибшего.

Напомним, в субботу возле поселка Чкаловский в Московской области разбился легкомоторный самолет Cessna. В результате авиакатастрофы погибли два человека. Одним из погибших оказался телеведущий Александр Колтовой, который с 2018 года вел телешоу «ДНК» на телеканале «НТВ». В июле Колтовой говорил, что получил лицензию пилота и хотел бы приобрести свой самолет, однако имеет всего лишь 100 часов налета. Позже стало известно, что погибшая с Колтовым женщина оказалась не супругой телеведущего.

По словам источника в правоохранительных органах, полет самолета, в котором погиб ведущий, был санкционирован, у Колтового было бессрочное свидетельство частного пилота. В аэропорту заявили, что самолет перед вылетом прошел все предполетные проверки.

По словам общественного инспектора по безопасности полетов Кирилла Кондратенко, Колтовой погиб, потому что пытался отвести самолет от домов. В СК считают, что основными причинами катастрофы стали ошибка при пилотировании и неисправность самолета.