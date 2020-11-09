В мире зарегистрировано более 50 млн случаев заболевания COVID-19

09.11.2020, 5:15, Разное

От инфекции скончались 1,2 млн человек.

Во всех странах мира к 8 ноября зарегистрировали 50052204 случаев коронавирусной инфекции, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса (США).

Всего от инфекции в мире умерли 1253110 человек (более 237 тысяч из них — в США). Выздоровели почти 33 миллиона человек.

Наибольший урон пандемия COVID-19 нанесла населению США, Индии и Бразилии. РФ — на четвертом месте.

В Соединенных Штатах за все время пандемии зарегистрированы 9,8 млн случаев, более 237 тысяч человек умерли, более 3,8 млн — выздоровели.

В Индии зафиксированы 8,5 млн случаев, 126 тысяч из них оказались летальными, 7,8 млн человек оправились от заболевания.

В Бразилии на 5,6 млн инфицированных пришлись 162 тысячи смертей и 5,1 млн случаев выздоровления.

В Российской Федерации при 1,76 млн случаев заболевания скончались более 30 тысяч человек, а выздоровели 1,3 млн.

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Суточный прирост заболевших COVID-19 в РФ превышает 20 тысяч третий день подряд. Большинство случаев приходится на Москву и Петербург.

При этом в конце октября журналисты «Фонтанки» обнаружили расхождения в статистике смертей по Санкт-Петербургу — с апреля по октябрь данные оперштаба и статистика учета кремаций тел умерших от COVID-19 содержали разные сведения. Исходя из этих данных, за указанный период в городе кремировали на 2194 больше умерших от COVID-19, чем было указано в региональных сводках.

О статистических аномалиях в Москве ранее также сообщала «Новая» — в конце июля после двухмесячного снижения число подтвержденных случаев коронавируса в Москве выросло более чем на 30%. После этого столичная статистика застряла в «коридоре» — мэр Сергей Собянин объявил, что количество новых заболевших «будет находиться в коридоре от 650 до 700», где оно и оставалось на протяжении трех недель. А с 15 по 25 сентября количество заболевших в Москве всегда было кратно пяти — заканчивалось на 0 или 5.