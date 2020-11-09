Заступнички – Личное мнение
09.11.2020, 4:30, Разное
Вчера на мою умную и красивую голову обильно посыпались проклятья от тупорылых идиотов и их спутниц по жизни: грязножопых куриц. Видите ли, я — тварь и мразота — посмела сказать плохо о покойном авиаторе-романтике.
Фото: Википедия
«О покойниках — либо хорошо, либо ничего!» — вопили дебилы, желая мне гореть в аду.
Сижу и думаю: вот что у таких пламенных и сердобольных комментаторов в голове? Ссанный синтепон?
Вы кого жалеть вздумали, тупицы?
Бездельника, пристроившегося вести ртом общественно бесполезную передачу на пару с пергидрольной, прокуренной Леркой? Любителя устриц, винишка и экстрима? Вы, вообще, в себе?
Фото: Соцсети
Вы сами-то хоть раз устрицы вблизи видели? Сказать, сколько они стоят? В нормальном ресторане дюжина устриц — это половина вашей месячной зарплаты.
Вы, приходя в магазин, думаете: покупать сегодня ребёнку киви, или обойдётся? А Колтовой в субботу утром загружается с блондинкой, которая ему не жена, а «сотрудница одного из банков», в частный самолётик и летит из Москвы в Рыбинск.
«Эх, прокачу!» Авиатор и погибшая вместе с ним девушка. Фото: Соцсети
Романтик-авиатор, твою мать! Девушку решил в выходной день покатать, пока жена с дочкой дома пельмени на пару лепят. Прекрасный семьянин, ко всему прочему, не находите ли?
Жену же в самолёт не потащил. Можно сказать, пожалел и даже спас. Чем не герой?
Хороший мужчина, приятный. Полетел вдаль. Впечатлил женщину. Жалко его, да?
А о том, что ржавое ведро, которым он и управлять-то толком не умеет, может упасть на МКАД, где стоят в пробке тысячи машин, вы почему-то не думаете.
Вот представьте: взорвётся у романтичного авиатора бак, загорятся машины вокруг, взорвутся баки у них. Что будет? Вы об этом подумали? Вообразили?
Конечно же, нет.
Сказать о чём вы подумали? Правду сказать?
Вы подумали о том, что покойника обязательно нужно похвалить или, как минимум, пожалеть. А не то он в свою первую ночь в новом статусе вычислит вас по комментарию в Инстаграме, придёт и утащит за собой.
Вот такое говно у вас в головах, язычники херовы.
Накажет вас покойник за то, что вы плохо о нём сказали, не выразили, пусть и фальшивое, но всё же соболезнование. Вы наказания для себя не хотите, поэтому несёте бред.
В вашей узколобой вселенной о покойниках плохо говорить нельзя: мало ли.
Ну, давайте мы ещё не будем плохо говорить о Гитлере. Не, ну а чо: он же умер. Собаку свою любил и, вообще, животных. Любитель животных. Давайте теперь только в этом контексте о нём вспоминать, вы это предлагаете?
Очнитесь, дуры мужского и женского пола. Стыдно за вас, язычники, идиоты и ссыкуны.
Поставьте ещё свечку за упокой разбившегося всмятку авиатора, а лучше — возведите его в ранг святых и попросите у него заступничества.
Тьфу на вас, дебилы. Ума нет вообще.
Источник: Лена Миро
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