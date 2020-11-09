Диетологи назвали фрукты и ягоды ноября, помогающие защититься от рака

09.11.2020, 4:15, Разное

Диетологи отмечают, сезонные фрукты являются самыми полезными, поскольку выращены в естественных условиях и без химической обработки. Специалисты назвали ягоды ноября, помогающие защититься от рака.

Диетологи рекомендуют употреблять айву, богатую клетчаткой и обладающую противоалергенными и противовоспалительными свойствами. Этот фрукт также помогает защититься от злокачественных новообразований.

Груши содержат много йода и фолиевой кислоты, обладают жаропонижающими, противокашлевыми и дезинфицирующими свойствами, а при употреблении вместе с имбирем дают противораковой эффект.

Гранат является натуральным афродизиаком, нормализирующим настроение и снижающим боль в суставах. В нем содержится жирная кислота Омега-5 и полиненасыщенные жирные кислоты, защищающие от онкологии молочной железы, помогающие снизить давление, развить память и укрепить иммунитет.

Киви, благодаря наличию антиоксидантов, способствует стабилизации давления, лечению онкологии и уменьшению опухолей, а также ускорению процессов жиросжигания и борьбе со стрессом.

Мандарин помогает снять и предотвратить воспалительные процессы в организме, урегулировать уровень холестерина, очистить от токсинов.

Сливы, благодаря содержанию антоцианинов, способствуют выведению из организма свободных радикалов, а также снижают риск развития рака полости рта.

Хурма уменьшает вероятность заболеваний сердца, диабета, поддерживает здоровье глаз, помогает урегулировать артериальное давление, а также является прекрасным антидепрессантом.

Яблоки богаты витаминами С, К, В6, Е, медью, калием, марганцем, и являются хорошей профилактикой сахарного диабета, проблем с пищеварением, а также появления новообразований.

Инжир помогает снизить температуру тела, вывести из организма лишнюю жидкость, укрепить иммунитет и вывести холестерин.

Клюква снижает вероятность развития болезней сердца, очищает организм, стимулирует метаболизм, и способствует похудению.