 

Диетологи дали несколько советов, как есть на ночь и не потолстеть

09.11.2020, 4:15, Разное

Диетологи дали несколько советов, как перекусить на ночь, чтобы не набрать вес. Специалисты подчеркивают, в таких случаях необходимо контролировать размер порции.
Перекус на ночь не должен быть полноценным приемом пищи, а лишь небольшим кусочком желаемого продукта, чтобы его калорийность не превышала 100-150 ккал. Не принесут вреда здоровью съеденные ягоды, фрукты и овощи. Вечером после тренировки специалисты рекомендуют употреблять белковую пищу, к примеру, куриную грудку, омлет или творог, что позволит организму пополнить запасы силы и энергии, но не приведет к прибавке в весе. Диетологи советуют не есть до 18.00 продуктов на всю суточную калорийность, а оставить 300 ккал на вечер, если захочется поесть. В случае наличия сильного желания перекусить перед сном при уже употребленной суточной калорийности пищи лучше лечь спать пораньше, чтобы забыть о голоде, или поесть, но отправиться отдыхать позже, нежели обычно. За пару часов организм сможет переварить пищу и будет легче заснуть.

Диетологи подчеркивают, существует еще и психологический голод, когда очень хочется съесть определенный запрещенный продукт. В этом случае не следует себе отказывать, поскольку на следующий день желание только усилится и увеличится количество съеденного. Пицца, мороженое и другая не очень полезная еда в нормальных количествах не навредит фигуре, особенно при соблюдении здорового образа жизни.



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