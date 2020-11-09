Ученые перечислили главные достоинства видеоигр

09.11.2020, 4:15, Разное

Компьютерные программы для геймеров нередко вызывают ассоциации с развитием ожирения у подростков, игровой зависимостью. Ученые, занимающиеся исследованием новых технологий, решили перечислить 10 главных достоинств видеоигр.

Благодаря видеоиграм развивается ловкость. К такому выводу пришли хирурги, после проведения исследования с участием игроманов и обычных граждан, не увлекающихся виртуальными развлекательными программами. Геймеры способны реагировать на происходящее на 27% быстрее, а во время занятий, связанных с координацией движений, на 37% меньше ошибаются по сравнению с рядовыми участниками. Ученым из США удалось доказать, что с помощью компьютерных игр новая информация лучше и легче запоминается. Люди, страдающие от болезни Паркинсона могут получить немало пользы от проведения времени за видеоиграми, так как они помогают улучшить скорость перемещения, равновесие, координацию движений и даже сделать оптимальным размер шагов.

Шутеры позволяют избавиться от стресса. Времяпрепровождение в мире виртуальных героев, сражений и преследований дает возможность снизить уровень кортизола – гормона, подготавливающего организм к нервным напряжениям. Степень стресса может снизиться на 54% даже во время собрания обычных паззлов. Видеоигры положительно влияют на работу головного мозга, поскольку способствуют развитию многозадачности. Они могут улучшить состояние здоровья глаз, но при соблюдении умеренности.

Согласно данным статистики, 76% пар, увлекающихся шутерами, не сталкиваются с проблемами в личной жизни. С помощью виртуальных действий можно избавиться от эмоционального напряжения, боли; повысить интеллект, улучшить скорость реакций; в период пандемии – снизить риск заражения COVID-19.