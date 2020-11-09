Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 50 млн человек

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09.11.2020, 3:45, Новости дня

Коронавирусную инфекцию в мире подтвердили у 50 111 147 человек, об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса на вечер 8 ноября.

От COVID-19 скончалось 1 253 707 человек, выздоровело 32 892 365 человек.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 9 919 224, умерло 237 408, излечилось 3 851 465.

В Индии, которая находится на втором месте, 8 507 754 заболевших, 126 121 умерший и 7 868 968 выздоровевших.

Третье место по числу заболевших занимает Бразилия, в стране 5 653 561 больной, умерло 162 269 человек, выздоровел 5 138 641 человек.

Четвертое место занимает Россия: 1 760 420 заболели, 1 315 928 выздоровели, 30 292 умерли.

Во Франции, Испании, Аргентине, Великобритании, Колумбии количество заболевших COVID-19 составляет более миллиона человек.

Отметку в 40 млн заболевших мир преодолел 19 октября.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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