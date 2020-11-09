 

Белорусские правозащитники сообщили о более 900 задержанных участниках воскресной акции протеста

09.11.2020, 3:45, Новости дня

Сотрудники белорусской милиции 8 ноября задержали 927 человек, участвовавших в “Марше народовластия”. О задержанных сообщил сайт правозащитного центра “Весна”.

Правозащитники опубликовали фамилии задержанных, город и управление милиции, в которое доставили людей. Большинство было задержано в Минске. Единичные случаи отмечены в Гомеле, Витебске, Бобруйске.

Среди задержанных оказался белорусский актер Александр Жданович, ведущий детской вечерней передачи “Калыханка”. Жданович заступился за женщину, на которую кричал сотрудник ОМОН, сообщил портал TUT.BY.

“Александр подошел к нему с крестом и вежливо попросил не кричать. После этих слов тот омоновец отдал приказ двум другим, те заломали актеру руки и унесли в автобус”, – сказано в сообщении.

По данным сайта, актер находится в здании Партизанского РУВД Минска.

8 ноября белорусские силовики задержали “Мисс Беларусь 2008” Ольгу Хижинкову и еще около 19 женщин. Их посадили в автозаки и увезли в неизвестном направлении.

В Беларуси с 9 августа не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 6 ноября ввел персональные санкции против Лукашенко из-за продолжающихся репрессий против гражданского общества и оппозиции. Всего в санкционном списке ЕС – более 40 белорусских чиновников, причастных к подавлению протестов и фальсификациям выборов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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