“Народ заслуживает справедливых выборов”. Меланья Трамп впервые прокомментировала голосование в США

09.11.2020, 3:45, Новости дня

Жена президента США Дональда Трампа Меланья 8 ноября впервые прокомментировала в Twitter результаты выборов нового президента, согласно которым ее муж проиграл представителю Демократической партии Джо Бадену.

“Американский народ заслуживает справедливых выборов. Каждый законный, а не незаконный голос должен быть подсчитан. Мы должны защищать нашу демократию с полной прозрачностью”, – написала она.

The American people deserve fair elections. Every legal – not illegal – vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency.

— Melania Trump (@FLOTUS) November 8, 2020

Последний раз Меланья Трамп размещала твит о выборах 3 ноября. Она ссылалась на материал СМИ о своем голосовании на выборах президента.

По данным CNN, первая леди США в частной беседе говорила Дональду Трампу, что тому пора признать поражение на выборах президента.

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами были республиканец Трамп и демократ Байден. По данным, озвученным 7 ноября телеканалами CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и “не успокоится”, пока не добьется “честного подсчета голосов”, он считает, что “эти выборы еще далеки от завершения”.