Ученые предположили, что COVID-19 может вести себя как ВИЧ или вирус гепатита С

09.11.2020, 3:45, Новости дня

В украинском институте инфекционных болезней предположили, что коронавирусная инфекция может пожизненно оставаться в организме человека и медленно уничтожать его. Об этом речь идет в сюжете ТСН.

По мнению ученых, COVID-19 может вести себя как вирус гепатита C или ВИЧ. Однако ученые признаются, что не знают, где может скрываться болезнь.

“Вирус герпеса живет в ганглиях, в нервных узлах. Вирус гепатита C может быть в печени. А здесь где он? Он поражает легочную ткань, где он живет? Это тоже надо исследовать”, – сказала доктор медицинских наук, профессор Института эпидемиологии и инфекционных болезней Алла Мироненко.

Повторные заражения и загадочные осложнения, среди которых депрессии, панические атаки, бессонница, снижение умственных способностей, разрушают планы ученых быстро спасти человечество с помощью вакцинации, отмечается в сюжете.

“Мы даже не знаем, будет ли успешной и безопасной вакцина, будет ли она вообще действенной”, – отметила Мироненко.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19.

К вечеру 8 ноября коронавирусную инфекцию в мире подтвердили у 50 111 147 человек, об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса. От COVID-19 скончалось 1 253 707 человек, выздоровело 32 892 365 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.