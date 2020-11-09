Мнение: Как в колонию снова не пустили НТВ…

09.11.2020, 3:40, Разное

10 лет назад… Продолжение. Начало здесь

28 октября 2010, четверг

К нам едет НТВ. Снова.

Вызвал начальник колонии. Около часа убеждал «позвонить кому надо» и отменить визит телевизионщиков, сославшись, что я «болею или что-то в этом роде».

-Это не возможно! – отрубил я. – Хотя понимаю, что после отъезда прессы надо будет снова собираться в ШИЗО, повод вы, конечно же, найдете. Но отказаться от встречи с прессой я не могу. Это буду уже не я.

Так мы ни о чем и не договорились.

***

А вечером выяснилось, что НТВ собралось в Менделеевск вместе с Александром Евгеньевичем Лебедевым. Лебедев давно в стоп-листе на всех федеральных каналах. И, похоже, на какую-то конкретную программу этот запрет снят. А он решил, что лучшего места для съемок, чем территория ИК-10, нет.

29 октября 2010 года (пятница)

Репу все-таки закрыли в ШИЗО. И закрыли формально «не по делу», не за то, что он сам натворил. А за грязный шкаф для обуви, в который заглянул начальник УФСИН Дауфит Хамадишин в ходе своего инспекционного визита в «десятку». Заглянул и ужаснулся. Начальник колонии не растерялся. Объявил 5 суток ареста…. «старшине».

Хамадишина ничуть не удивило, что в колонии-поселении есть «старшина» – должностное лицо, не предусмотренное УИК РФ. Кодекс, наоборот, гласит, что все осужденные «отбывают наказание в одинаковых условиях». То есть провозглашает принцип, что «все равны». Но Репа «равнее». И когда Хамадишин уехал, он и не думал идти в ШИЗО, потому как был уверен: мало ли что сказал начальник колонии для ушей начальника УФСИН. И не такое сходило с рук Репе.

Совсем недавно приезжала на свидание жена Репы. По этому поводу Репа что называется «принял на грудь». И не символически, а так, что об этом узнали многие сотрудники. Для обычного осужденного «употребление спиртных напитков» – это ШИЗО и представление в суд об изменении режима отбывания наказание. Но Репа – необычный арестант. Он – «равнее». Он – «старшина»! «Красный» то есть. Активный помощник администрации в поддержании порядка, в соблюдении режима остальными арестантами. По идее должен и сам неукоснительно соблюдать этот самый режим. Но это только по идее. На деле же «краснота» – это индульгенция на мелкие «шалости». Сотрудничество с администрацией позволяет существенно скрасить существование в зоне. Взамен же приходится терпеть понукания и унижения со стороны сотрудников и пренебрежение со стороны основной массы арестантов.

В общем, посадили Репу в ШИЗО. Многие лишь злорадствуют. Хотя обычно, когда в ШИЗО оказывается «мужик» – это вызывает сочувствие и всяческую поддержку.

31 октября 2010 года (воскресенье)

Приезжал сын. Его привезли моя сестренка Альбина и ее муж. Приехал и отец.

Когда мы уже сидели в комнате свиданий, приехала Луиза-апа (родная сестра мамы ) с сыном Ильнаром. И получилось у нас огромное застолье. И мы говорили обо всем на свете. На какое-то время, даже забыв, что я в колонии, и что моему сроку отбывания наказания не видать конца и края…

1 ноября 2010 года (понедельник)

Отнес в спецчасть два заявления. Одно на имя Реймара, второе – на имя Хамадишина. И директору ФСИН России и начальнику татарстанского УФСИН написал, что в ходе краткосрочного свидания с родственниками мне стало известно, что ФСИН РФ дал разрешение на съемки в ФБУ ИК-10 телекомпании НТВ. Однако выезд съемочной бригады в Менделеевск откладывается в связи с тем, что нет моего согласия на запись интервью. Проинформировал генералов, что я согласен на встречу с телевизионщиками и готов ответить на любые их вопросы. Несмотря на то, что прекрасно понимаю, какими последствиями для меня чревато общение с прессой. Предыдущие «контакты со СМИ» почему-то заканчивались ШИЗО. Так было весной, когда 30 марта «Вечерняя Казань» опубликовала материал «Татарстан после Шаймиева», а 1 апреля меня водворили в ШИЗО. Так было в начале осени, когда 27 августа было записано интервью для программы НТВ «Центральное телевидение», а 2 сентября я во второй раз оказался в ШИЗО. Бог троицу любит? Поживем – увидим.

***

На «десятке» скончался арестант. Якобы от туберкулеза открытой формы. Верится с трудом. Если у арестанта был туберкулез, почему он отбывал наказание в «десятке», а не в спецзоне для туберкулезников? Что-то здесь не чисто.

***

Нагрянул Юра Удовенко. Привез новости. Самые разные.

***

Николая Б. разоблачили в совершении кражи 1000 рублей у Ильнара Ш.. Отпирался прощелыга недолго, признался, вернул украденное, когда был приперт железным аргументом в виде угрозы истребования записи с камер видеонаблюдения.

Произошло это несколько дней назад. А сегодня Колю объявили «крысой». Официально объявили. Перед строем (сотрудники предусмотрительно покинули барак). А сидеть ему еще почти три года.

Фотография отсюда