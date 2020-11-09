 

Мнение: Третий этап

09.11.2020, 3:25, Разное

Верховные суды четырех ключевых штатов отказали Трампу в пересчете голосов. На этом второй этап можно считать завершенным – так и не начавшись толком. Остается третий, и вот с ним есть закавыка.

Третий этап – это улица. Улица может многое. Скажем, провести "повторный второй тур". И неважно, что ни в законе, ни в конституции его нет, а есть четкая процедура. Улица может заставить процедуру просто проигнорировать.

Будь сейчас на коне Трамп, вне всякого сомнения, мы бы улицу увидели во всей красе – BLM, антифа и прочие революционеры вперемешку с рассержеными горожанами из мегаполисов. Майдан по-американски. И не факт, что неуспешный. У Трампа улицы нет. Есть "одноэтажная Америка", Средний Запад, рэднеки, белое большинство. Но оно не организовано и не структурировано. Локальный стихийный митинг или протест – не вопрос. Скоординированная масштабная акция столько сколько нужно – нет. Оргструктура для того и нужна, и если ее нет, то можно выходить хоть до следующих выборов – ничего не изменится. Ходят же в Белоруссии или в Хабаровске – да пусть ходят. Нет структуры – нет угрозы.

Цветные революции – это фишка демократов. Трамп в них разбирается, как свинья в апельсинах. А потому и совершенно не готов к сегодняшнему повороту событий. В случае иного результата выборов – да, сомнений в том, что сейчас бы начался "движ", нет.

Борьба – это соревнование организационных структур, ресурсов и технологий. Ресурсно демократы и республиканцы примерно равны. В структурах и технологиях Трамп дремуч и живет в 20 веке, когда его противники, откатав и структуры, и технологии и в других странах, и в самих США, вполне современны. Поэтому протесты мы наверняка увидим, майдана – нет. В нем нет теперь никакой надобности для демократов, и его даже теоретически не могут организовать республиканцы. Это игра в одну калитку.

При этом фальсификации – конечно, были. Понятно, что голосование на пеньках, лавочках и в багажниках для Америки еще достаточно эксклюзивно – есть куда стремиться, но и почтовые техники вбросов работают неплохо. Но теперь эту досадную мелочь постараются не то чтобы забыть, но закрыть глаза – с кем не бывает.

Раскол Америки остается, как и был. Противоречия глобального характера – тоже. Теперь мяч на стороне глобалистов. Теперь они будут пытаться встроить в эти противоречия свой механизм их разрешения.

Источник: Эль Мюрид



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