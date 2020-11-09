Антитела к коронавирусу нашли у пациентов с другим вирусом

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09.11.2020, 3:15, Новости дня

Британские ученые пришли к выводу, что иммунитет к коронавирусу может сформироваться у ранее не болевших COVID-19 пациентов, свидетельствуют результаты исследования, опубликованные на портале Science.

Специалисты изучили анализы 302 человек и обнаружили антитела к коронавирусу у 16 пациентов. При этом в публикации утверждается, что антитела появились у пациентов после заражения другим «родственным» вирусом, передает РИА «Новости».

Ученые пришли к выводу, что некоторые люди могут иметь долю заимствованного ранее иммунитета. Пока эффективность этой иммунной защиты от коронавируса не доказана.

Отмечается также, что найденные у не болевших COVID-19 антитела отличаются от обнаруженных у тех пациентов, кто перенес вирус.

В воскресенье число выявленных случаев коронавируса в мире, согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, превысило 50 млн человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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