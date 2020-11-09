 

Украине предложили отказаться от южных областей в пользу России

09.11.2020, 3:15, Новости дня

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил украинским властям в случае сноса памятника российской императрице Екатерине II в Одессе отказаться от южных областей в пользу России.

«Подобная война с памятниками – это война отнюдь не с прошлым, а пример личностной деградации и культурного обнищания. Если на Украине так не терпится снести памятник Екатерине II, то вслед им стоит отказаться от южных областей в пользу России. Это будет правильно и справедливо. Именно благодаря Екатерине II Украина получила современные причерноморские земли, некогда именуемые Новороссией», – приводит слова Цекова РИА «Новости».

Как отметил российский сенатор от Крыма, земли будущей Новороссии, куда в том числе вошли современные Одесская, Николаевская, Херсонская, Днепропетровская и Запорожская области Украины, были присоединены к Российской империи в результате русско-турецких войн.

«На Украине об этом сознательно умалчивают, так как боятся взглянуть правде в глаза, поэтому целенаправленно перевирают историю», – сказал сенатор.

Накануне в Одессе прошла акция протеста с требованием снести памятник российской императрице Екатерине II на Екатерининской площади.

Напомним, в декабре 2017 года более 80% жителей Одессы выступили против сноса памятника основателям города – Екатерине II и ее сподвижникам.

Памятник Екатерине II и ее сподвижникам Иосифу де Рибасу, Францу де Волану, Григорию Потемкину и Платону Зубову был установлен в Одессе в 1900 году. В 1920 году его демонтировали и восстановили только в 2007-м. Восстановление памятника вызвало политический конфликт: ряд общественных организаций и тогдашний президент Украины Виктор Ющенко выступали против установки памятника, аргументируя свою позицию неуместностью монумента императрице, распустившей Запорожскую Сечь.



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