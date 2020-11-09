 

Пользователи соцсетей начали раздеваться в поддержку Дзюбы

09.11.2020, 3:15, Новости дня

Желая поддержать футболиста Артема Дзюбу после скандала с откровенной видеозаписью, многие пользователи Instagram начали выкладывать фотографии эротического содержания, сопровождая их словами поддержки в адрес Дзюбы и хэштегом #ЯМЫДЗЮБА.

«День, когда я начала интересоваться футболом. Я больше по хоккею была. Вот так смотрю на происходящий бред и мрак.  P.S. Вот и обнаженная фотка с таким выражением лица пригодилась», – написала angela___may в своем Instagram, прикрепив к посту обнаженную фотографию.

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Публикация от (@angela___may) 8 Ноя 2020 в 10:57 PST

«Меня прям возмущает, почему со всех сторон кричат про толерантность и тут же осуждают-обсуждают человека, который ничего сверхъестественного не сделал… а его карьера теперь под большим вопросом», – заметила alexandra.brrr.

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Публикация от Александра (@alexandra.brrr) 8 Ноя 2020 в 12:32 PST

«А я рада, что общественность взбодрилась. Потому что в нашей стране ceкc есть!» – отметила пользователь intim_razgovor.

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Помимо искренней поддержки попавшего в неловкую ситуацию футболиста многие блогеры таким образом пытаются использовать популярный хэштег для раскрутки своих страниц.

Ранее нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба и телеведущая «Матч ТВ» Мария Орзул прокомментировали скандал с видеозаписью, появившейся ранее в социальных сетях.

Накануне в Сети появилось видео, на котором мужчина, похожий на футболиста, занимается мастурбацией. На фоне из телевизора слышен голос ведущей «Матч ТВ» Марии Орзул, с которой у Дзюбы якобы ранее был роман, сообщило сетевое издание «Подъем».

В воскресенье Дзюба, названный лучшим игроком матча 14-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» (3:1), рассказал о психологическом напряжении в команде из-за сложившейся ситуации и поблагодарил ребят за поддержку.



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