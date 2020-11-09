 

Черчесов не будет вызывать Дзюбу в сборную России по футболу

09.11.2020, 3:05, Разное

…из-за инцидента с публикацией личных видео.

Нападающего и капитана «Зенита» Артема Дзюбу не будут вызывать в сборную РФ по футболу на ноябрьские матчи, сказал тренер национальной команды Станислав Черчесов. Причиной стала публикация личных видеозаписей футболиста.

«Тренерский штаб национальной команды прекрасно понимает, что сборная должна готовиться к ноябрьским матчам с Молдавией, Турцией и Сербией в условиях максимальной концентрации и не отвлекаться на посторонние вещи. Мы всегда подчеркивали, что и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор, дабы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста», — сообщил главный тренер в официальном телеграм-канале сборной.

Он подчеркнул, что ситуация вокруг видеозаписей Дзюбы не имеет отношения к сборной со спортивной точки зрения.

Ранее в интернете появилось видео сексуализированного характера с участием Дзюбы, после чего футболист закрыл аккаунт в инстаграме.

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Артем Дзюба — капитан сборной РФ и «Зенита» — признан лучшим игроком сезона 19/20 Российской премьер-лиги. При этом нападающих не забивает уже в девяти матчах.

В сборной Дзюба с 2011 года. Он успел поучаствовать в Чемпионате мира 2018 года и забить в рамках турнира три мяча.

В Лиге наций сборной предстоит провести два матча без Дзюбы — против Сербии и Турции 15 и 18 ноября. Еще один матч 12 ноября будет товарищеским — сборная встретится с командой Молдовы.

Источник: Новая газета



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