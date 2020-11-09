Samsung представила смартфон с Exynos 9611 и аккумулятором 6000 мА•ч

09.11.2020, 2:05, Разное

Новый смартфон серии Galaxy представила компания Samsung. Устройство под названием M21s оснащено процессором Exynos 9611 и аккумулятором в 6000 мАч.

Девайс является обновленным вариантом прошлогоднего аппарата Galaxy M21, который открыл серию Galaxy M. Новинка оборудована более мощным однокристальным чипсетом Exynos 9611, дополненный модулем оперативной памяти на 4 гигабайта. 6,4-дюймовый S-AMOLED дисплей смартфона, выполненный по технологии Infinity-U получил разрешение FullHD+, а соотношение его сторон составляет 19,5:9.

Для хранения фото, видео, музыки и любого рода других файлов производитель предусмотрел 64-гигабайтный флэш-накопитель. Кроме того, объем памяти можно расширить за счет карты памяти MicroSD. Главный датчик основной камеры с разрешением в 32 мегапикселя оснащен диафрагмой с показателем F/2,0. Для лучшего качества снимков в аппарате также установлены объективы на 2 и 8 мегапикселей, их диафрагма равна F/1,8 и F/2,2. Селфи-датчик расположен в круглом вырезе посредине вверху экрана.

Еще одной «изюминкой» смартфона стала его батарея мощностью в 6 тысяч мАч, которая при этом поддерживает быструю зарядку на 15 Ватт. Работает устройство на десятой версии операционной системы Android 10 с фирменным интерфейсом One UI. Также есть в девайсе У него есть сканер отпечатка пальца, вынесенный на заднюю панель. Для коммуникаций и подключения внешних устройств в Galaxy M21s предусмотрены модули Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, 4G VoLTE, GPS, USB-C и 3,5-миллиметровый аудиоразъём 3,5 мм. Продаваться новая модификация линейки Galaxy M будет по цене в 275 долларов.