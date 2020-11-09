 

Врачи-диетологи назвали наиболее вредные сочетания продуктов

09.11.2020, 2:05, Разное

Эксперт по питанию Анна Лис и диетолог Яна Ланг рассказали о нормах правильного питания. Специалисты рассказали о наиболее опасных сочетаниях продуктов.
В российской кухне множество блюд состоят из компонентов, которые при их употреблении вместе могут вызвать расстройства здоровья. Причиной тому является как сложности с усвоением организмом тех или иных ингредиентов, так и недостаточное количество полезных витаминов и микроэлементов в таких блюдах. Так, негативно отразится на здоровье популярный салат винегрет, который можно найти как в праздничном меню россиян, так и в ежедневном рационе. Количество крахмалистых углеводов в нем слишком велико за счет картофеля и свеклы. Чтобы сделать блюдо более полезным, диетологи рекомендуют заменить картошку кабачком. Это не изменит кардинально вкус салата, но существенно улучшит его.

Несмотря на то, что на полках магазинов нередко можно встретить готовые крупяные миксы, совмещать несколько разновидностей каш вредит здоровья. Не менее опасным называется добавление макаронных изделий в блюда с крупами. Также лучше отказаться от куриного мяса с ананасом и от рыбы, приготовленной с сыром.

Не рекомендуется также начинать утро с быстрых углеводов вроде хлопьев с различными сладостями. Обед же обязательно должен быть полноценным и состоять из горячих супов и каш со всеми необходимыми для поддержания организма полезных веществ. Самым же лучшим сочетанием, как пишет «Инфореактор», эксперты-диетологи называют брокколи с нежирным мясом.



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