Какие надежды возлагают родители и эксперты на классические школы в России?

09.11.2020, 2:05, Разное

В родительском сообществе нашли средство доступа к «элитному» образованию без коммерциализации знаний

В РФ с 1990-х годов продолжается процесс возрождения классических гимназий. Изначально это явление было связано с романтизацией дореволюционной РФ и ее гуманитарных ценностей. Образовательные формы того времени, выросшие из немецких практических школ, вызвали интерес преимущественно в православном сообществе.

Поэтому современную классическую школу в РФ отличают сильные системные связи с Русской Православной Церковью и ее административными и богословскими институтами.

В родительском сообществе гимназия воспринимается как более серьезная альтернатива обычной школе. Эта важнейшая тема стала предметом обсуждения в ходе цикла из пяти научно-просветительских конференций под брендом «Классическая гимназия – недооцененный элемент образовательной системы». Конференции проходили с июля по октябрь (включительно) в Москве и Сергиевом Посаде и позволили получить широкий срез мнений экспертов разного уровня, от учителей до родителей и выпускников классических гимназий. Аудитории, неравнодушной к судьбе классического образования, предложили обсудить темы уникальных методик классической школы, региональных особенностей становления гимназий, мотивации и общественного спроса на знания повышенного качества, взаимосвязи гимназии и университета.

Возрождение классических школ в РФ – это во многом стихийный процесс, одновременно протекающий в разных уровнях. Кроме эталонных гимназий, имеющих в своей программе основополагающие компоненты классической методики (такие, например, как преподавание древних языков, или – что сложнее всего дается начинающим гимназиям – образование полного цикла, обучение в старшей школе), есть еще немало учебных заведений, выросших из обычных воскресных школ. Наконец, заслуживает внимания еще и огромный пласт альтернативных «народных» программ, получивших мощную поддержку общества.

Таких, например, как РКШ (Русская классическая школа). Это достаточно стройная система, созданная на основе наследия выдающегося педагога К.Д. Ушинского. Программой РКШ для начальных классов могут пользоваться педагогические кадры, а при достаточном уровне образования и культурного развития – даже родители (!) учеников во всех уголках России. Это превращает ее в успешный мотиватор классического образования, обращенный в массы, и объясняет успех ее внедрения во многих уголках страны группами альтруистов, которые хотят вернуть национальные образовательные традиции и нравственные ценности Русской цивилизации, ее глубинное гуманистическое начало, в школу.

Не менее интересным примером низового освоения передовых классических методик является набирающая популярность система под названием «Классические беседы», адресованная тем, кто выбрал семейную форму образования.

Необходимо признать, что в РФ сегодня происходит становление элитарного образования. Качественные системные классические знания постепенно становятся недоступными для значительной части населения России. Это объективный процесс, закрывать глаза, на который дальше бессмысленно и опасно. На этом фоне социум ищет организованные формы альтернативного доступа к образованию высшей пробы. Православные классические гимназии и вариативные классические методики семейного и полусемейного типа являются ответом на коммерциализацию элитного образования в России. Стоимость образовательных услуг здесь в разы ниже, чем в закрытых коммерческих школах, при более высоком качестве знаний и проценте поступления в лучшие университеты страны.

Интересно, что аналогичные процессы имущественной и классовой сегрегации в образовании несколькими десятилетиями ранее протекали и в США. В поисках противоядия от «синдрома кухаркиных детей» американский социум выработал справедливые формы доступа к качественным знаниям в виде продвинутых методик семейного типа. Движение за качественное семейное образование началось в США с 60-х годов XX века. На этом пути уже проделана огромная работа и сгенерирован значительный методический опыт. Было бы ошибкой его игнорировать, учитывая, что российские и американские родители находятся в сходных экономических и информационных условиях, а в обществе протекают одинаковые глубинные процессы.

Также показательно, что в 1970-е классические народные школы активно преследовались американскими властями. За попытку «украсть» знания у элиты в США можно было сесть в тюрьму. Цепочка судебных разбирательств прокатилась по всем штатам. Однако в юридическом поле родителям удалось отстоять право на существование классической образовательной альтернативы.

Чем мотивирована образовательная инициатива снизу – попыткой выстроить с нуля школу нового типа, элитную по интеллектуальному и моральному качеству воспитания личности?

Появление и развитие классических гимназий в регионах России, а также популярность классических образовательных методик, ушедших «в народ», свидетельствуют, во-первых, о наличии запроса на среднее и общее образование повышенного качества среди населения России; во-вторых, о дефиците образовательных услуг для особо одаренных или особо мотивированных детей; в-третьих, о стремлении части родительского сообщества создать более здоровую нравственную и информационную среду для своих детей (в том числе и методами частичной изоляции от «нездоровой» части социума).

Наконец, появление классических школ в регионах – это очевидный общественный сигнал о том, что общество не удовлетворено реформой образования, в частности, некоторыми инновационными акцентами этой реформы, например, ее системной ориентацией на западные методики, и таким образом «голосует» за консервативные формы в образовании, учитывающие богатые отечественные традиции и опыт.