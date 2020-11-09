Мнение: Алиев заявил о взятии Шуши

09.11.2020, 1:45, Разное

Коротко по Шуше. В продолжение https://colonelcassad.livejournal.com/6310066.html

1. Алиев сегодня заявил, что азербайджанская армия взяла Шушу. С армянской стороны, заявляют, что это сознательная дезинформация со стороны Баку.

2. Армяне заявляет, что в Шуше идут бои, а азербайджанские ДРГ проникшие в Шушу уничтожены. Также заявляется о серьезных боях вокруг Шуши.

3. На текущий момент обе стороны пока не могут предоставить подтверждающих видео из города, так что нельзя исключать повторения Гадрутской истории, когда город был объявлен взятым за неделю до того, как его реально взяли. Полагаю, в ближайшие пару-тройку дней ситуация прояснится в пользу одной из сторон.

4. Также стоит отметить, что ночью продолжались артиллерийские удары в районе Шуши и Степанакерта. Саму столицу НКР также серьезно бомбили.

5. На фоне противоречивой информации из района Шуши, армяне сообщают о контратаках к югу от Лачинского коридора и под Мартуни.

6. Также подтвержден еще один сбитый турецкий "Байрактар".

Заявление Алиева.

Пегов из Степанакерта.

Anna News сообщает, что бои в Шуше продолжаются.

С мнением Шилова на тему ХТШ и Идлиба полностью согласен.