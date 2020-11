Музей мадам Тюссо переодел фигуру Трампа в костюм для гольфа

09.11.2020, 1:35, Новости дня

Лондонский Музей мадам Тюссо переодел восковую фигуру президента США Дональда Трампа в костюм для игры в гольф. Об этом 7 ноября музей проинформировал в Twitter.

“Трамп теперь на пути к тому, чтобы посвящать больше времени своему любимому виду спорта… Музей мадам Тюссо переодел свою фигуру в одежду для гольфа, чтобы продемонстрировать его потенциальный гардероб в 2021 году”, – говорится в сообщении.

На опубликованной музеем фотографии Трамп одет в разноцветные клетчатые штаны с белым поясом, белые туфли, красную кепку с надписью “Трамп 2020” и фиолетовую футболку.

His campaign may not have been a hole in one, but @realDonaldTrump is now on course to dedicate more of his time to his favourite sport as #MadameTussaudsLondon re-dresses his figure in golfing attire to reflect his potential 2021 wardrobe @PA pic.twitter.com/pGUs8jKOnW

— Madame Tussauds London (@MadameTussauds) November 7, 2020

По данным CNN, сообщение о победе на выборах президента США представителя Демократической партии Джо Байдена застало Трампа в штате Вирджиния, где он играл в гольф.

В США 3 ноября проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами были республиканец Трамп и демократ Байден. По данным, озвученным 7 ноября телеканалами CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и “не успокоится”, пока не добьется “честного подсчета голосов”, он считает, что “эти выборы еще далеки от завершения”.

Восковая фигура Трампа появилась в Музее мадам Тюссо в начале 2017 года, перед его инаугурацией.