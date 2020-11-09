 

Результаты выборов в Одесский облсовет не смогли озвучить из-за компьютерного вируса

09.11.2020, 1:35, Новости дня

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) в Одесской области не смогла 8 ноября озвучить результаты выборов в Одесский областной совет. Об этом информирует Общественное.

По словам представителей ТИК, из-за вируса компьютер якобы выдает ошибку, которая не позволяет окончательно подсчитать результаты голосования.

Члены облизбиркома единогласно поддержали предложение перенести заседание на утро 9 ноября.

Протокол о результатах голосования планируют переделать на другом компьютере.

“Думская” предполагает, что задержка с объявлением результатов выборов в Одесский облсовет связана с тем, что “штабы партий, принимавших участие в выборах, не могут договориться между собой о количестве мест в областном собрании”.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.

По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Франция и Германия вышли из переговоров по реформированию ВОЗ

02.10 / Белоруссия ввела санкции против Великобритании и Канады

07.10 / Навальный попросил ООН расследовать его отравление

06.11 / В память о Жванецком 7 ноября в Одессе объявили днем траура

28.10 / Армия Карабаха заявила об уничтожении огневых точек на территории Азербайджана

28.06 / В Подмосковье поймана банда воров, грабившая особняки богатых и знаменитых

01.08 / В РФ подтвердили 5,4 тыс. новых случаев коронавируса

20.10 / Названы лучшие и худшие пенсионные системы мира 2020 года

07.11 / SpaceX вывела на орбиту военный GPS-спутник третьего поколения

09.09 / Тихановская – о санкциях против белорусских чиновников и об отношениях с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска