 

Франция обогнала Россию по числу выявленных случаев COVID-19

09.11.2020, 1:35, Новости дня

По числу выявленных заражений коронавирусом Франция обогнала Россию и занимает теперь четвертое место в мире после США, Индии и Бразилии. Об этом свидетельствуют данные американского Института Джонса Хопкинса на 9 ноября. 

У Франции этот показатель составляет более 1,835 млн случаев, у России – 1,76 млн.

По данным Le Parisien, за сутки 7 ноября в стране выявили рекордные 86 852 случая COVID-19, что является рекордом для Франции.

Количество жертв коронавирусной инфекции достигает в этой европейской стране 40 490.

Всего в мире зарегистрировано более 50 млн случаев COVID-19. Украина находится на 20-м месте, у нее по состоянию на утро 8 ноября подтверждено 460 331 случай инфицирования коронавирусом, 8450 больных с COVID-19 умерли, 206 866 пациентов выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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