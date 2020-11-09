Американский военный патруль подорвался на мине в Сирии

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09.11.2020, 1:05, Новости дня

Патрульная машина с военнослужащими США подорвалась на мине на шоссе Хасеке – Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, в результате взрыва погибли не менее четырех американских солдат, сообщило SANA.

Инцидент произошел в окрестностях поселка Маркада. Взрывное устройство было установлено террористами у обочины дороги. Вооруженного нападения на патруль после взрыва не последовало, передает ТАСС.

Американские патрули в Хасеке и Дейр-эз-Зоре, где расположены девять военных баз США, как правило сопровождают бойцы из курдских формирований из «Сил демократической Сирии» (СДС). Однако со стороны курдских источников сведений о взрыве пока не поступало, нет подтверждений информации от американского командования.

Напомним, в конце мая американские военные и арабо-курдские формирования «Сирийских демократических сил» попали в засаду террористов в провинции Дейр-эз-Зор. 20 апреля американский военный патруль подвергся нападению в сирийской провинции Эль-Хасаке. В начале апреля американский офицер и двое бойцов из курдских формирований СДС погибли при нападении террористов на совместный патруль в провинции Дейр-эз-Зор.



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