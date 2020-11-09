Буш-младший назвал Байдена «избранным президентом США»

09.11.2020, 1:05, Новости дня

Бывший президент Соединенных Штатов республиканец Джордж Буш-младший поздравил кандидата от Демократической партии США Джо Байдена «с избранием президентом».

«Я только что говорил с избранным президентом США Джо Байденом. Я тепло его поздравил», – приводит текст заявления Буша-младшего РИА «Новости». Кроме того, по словам бывшего президента США от Республиканской партии, он также поздравил Камалу Харрис с избранием вице-президентом Соединенных Штатов.

«Хотя у нас есть политические разногласия, я знаю, что Джо Байден – достойный человек, который получил возможность возглавить и объединить нашу страну», – приводит слова республиканца ТАСС.

«Я хочу поздравить президента Трампа и его сторонников с упорной борьбой во время кампании. Он получил голоса более 70 млн американцев – это выдающееся достижение в политической сфере», – добавил Буш, отметив, что Трамп «имеет право добиваться пересчета голосов и подавать судебные иски, суд разрешит все спорные вопросы».

При этом, по словам Буша-младшего, «американцы могут быть уверены, что выборы были в полной мере справедливыми», а их исход ясен.

Ранее Трамп обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Напомним, в субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент». СМИ также назвали кандидатов на должность госсекретаря США на пост главы Пентагона в будущей администрации Байдена.

В тот же день «с победой» Байдена поздравили бывшие президенты США от Демократической партии Барак Обама, Билл Клинтон и Джимми Картер.

В воскресенье утром Байден в ходе выступления в Уилмингтоне объявил о намерении создать группу советников по вопросам передачи власти.

Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений.