 

Ученые обнаружили похожее на болезнь Паркинсона нейродегенеративное заболевание

08.11.2020, 23:55, Разное

Ученые, представляющие Национальный институт нейробиологии совместно с экспертами Сингапурской больницы общего профиля, смогли обнаружить схожее с болезнью Паркинсона нейродегенеративное заболевание. Расстройство оказалось редким и не поддающимся лечению.
Болезнь Паркинсона является одной из самых распространенных в мире. Вызванная гибелью нервных клеток у человека патология проявляется в возрасте 55-60 лет. Первыми симптомами нарушения считаются дрожание или тремор мышц, неустойчивое положение головы, кистей рук, пальцев в состоянии покоя, изменение голоса. Исследователи в течении 10 лет изучали и анализировали данные 2000 людей, страдающих от болезни Паркинсона. У некоторых участников научной работы были обнаружены мутации в гене NOTCH2NLC, связанные с развитием редкого нейродегенеративного состояния – NIID.

По словам профессора Тан Энг Кинга, благодаря новому открытию удастся определить причины перехода Паркинсона в более тяжелую патологию, проявляющуюся в виде нарушения концентрации внимания, равновесия, слабоумия, возникновения слабости и онемения конечностей. Клиницисты могут контролировать процесс появления когнитивных нарушений на раннем этапе и следить за показателями, указывающими на развитие NIID у людей с болезнью Паркинсона. Тяжелая форма проявляется у пожилых пациентов и вызвана генетическими мутациями, поэтому важно следить за состоянием здоровья близких родственников больных, подытожил профессор Кинг.



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