 

Медики назвали один из лучших продуктов для защиты организма от инфекций в зимний период

08.11.2020, 23:55, Разное

Медики назвали один из лучших продуктов, способных защитить организм от инфекций и вирусов в зимний период. Речь идет о гранате, чьи свойства помогают укрепить иммунную систему и повысить сопротивляемость многим заболеваниям.
Пока исследователи заняты разработкой препаратов и вакцин от коронавируса, надежным способом защититься от инфекции является противодействие вирусу сильного иммунитета. Он также необходим в сезон гриппа, простуды и других сезонных заболеваний. Медицинские специалисты рекомендуют употреблять гранат для того, чтобы улучшить защитные свойства организма и снизить риск развития многих патологий.

Гранат богат на витамин С, фолиевую кислоту, рибофлавин, тиамин, ретинол, токоферол, кальций, магний, калий, железо, фосфор. В фрукте содержатся 14 видов аминокислот, включая цистин, аргинин, лизин, а также глутаминовая, аспарагиновая кислоты. Растительный продукт помогает предотвратить появление респираторных заболеваний зимой. С помощью органических соединений и питательных веществ, имеющихся в плодах граната, можно укрепить защитные реакции организма от простуды и коронавируса.

Продукт рекомендуется употреблять для разжижения крови, если есть риск образования в сосудах тромбов; повышения уровня кислорода в крови; профилактики артрита, гипертонии, болезней сердца, запоров, рака простаты, эректильной дисфункции.



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