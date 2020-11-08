Врач Глеб Глебов рассказал об опасности употребления сладкого при коронавирусе

08.11.2020, 23:55, Разное

Врач Глеб Глебов пояснил в Сети, чем опасно употребление сладкого при коронавирусе. В статье инфекционист объясняет к каким негативным последствиям для организма может привести увлечение десертами.

Пациенты с COVID-19 должны ограничить потребление белого сахара, особенно учитывая тот факт, что во время заболевания острота и глубина вкусовых ощущений обеспечиваются рецепторами хуже. По словам доктора Глебова, после восстановления в крови больных коронавирусом замечается повышение уровня глюкозы. Это может быть связано с поражением сосудов поджелудочной железы и приёмом большого количества антибиотиков и других препаратов. Такие методы лечения становятся причиной развития панкреатита и повышения сахара.

В результате приёма антибактериальных препаратов системного действия ухудшается состояние микрофлоры кишечника, что чревато нарушением усваивания сахаров. Из-за дополнительной нагрузки на организм эксперт рекомендует отказаться от сладких продуктов во время заболевания и после реабилитации, так как высокий уровень сахара в крови может спровоцировать развитие диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний.