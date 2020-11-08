 

Мнение: Холодок бежит за ворот

08.11.2020, 23:40, Разное

Камала выглядывает из-за левого плеча Байдена, как та самая старуха с косой.

Интересно, что теперь экс-трампистам и вообще всем неравнодушным к дальнейшей судьбе человечества придется усиленно молиться на то, чтобы сонный Байден протянул как можно дольше. Потому что стоит старику окончательно откинуть копыта, за руль самого мощного государства в мире встанет дивная Камала, достаточно молодая, энергичная и, похоже, совсем отмороженная… а уж на что она может оказаться способной – лучше и не представлять.

Так что – многая лета, товарищ Байден! Альцгеймер, уходи!

Источник: Размышления вольного социолога



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