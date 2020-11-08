 

Трамп обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на выборах

08.11.2020, 22:55, Новости дня

Действующий президент США Дональд Трамп выразил негодование по поводу того, что американские СМИ стали объявлять о победе того или иного кандидата на выборах президента Соединенных Штатов.

«С каких пор мейнстримные СМИ объявляют, кто будет нашим следующим президентом? За две последние недели мы много чего узнали», – написал Трамп в своем Twitter.

В воскресенье утром Байден в ходе выступления в Уилмингтоне объявил в эфире американских каналов о намерении создать группу советников по вопросам передачи власти.

В субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на президентских выборах. После этого сам Байден объявил себя «избранным руководителем» Соединенных Штатов. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент».

Позже СМИ сообщили, что Байден в будущем может назначить на должность госсекретаря США бывшего помощника по нацбезопасности Сюзан Райс, а на пост главы Пентагона – бывшего заместителя министра обороны по политическим делам Мишель Флорной.

Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений.



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