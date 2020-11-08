 

Пашинян попросил Байдена помочь прекратить войну в Карабахе

08.11.2020, 22:55, Новости дня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном письме Джозефу Байдену выразил надежду, что новая американская администрация предпримет активные шаги для прекращения войны в Нагорном Карабахе.

«Уверен, что за время вашего президентства армяно-американские отношения, которые зиждутся на демократических ценностях, продолжат развиваться. Несомненно, в этом деле свою роль играет армянская диаспора в США, которая является связующим мостом между нашими странами», – приводит слова Пашиняна ТАСС.

Премьер-министр Армении также отметил вклад Байдена в укреплении дружбы между республикой и Соединенными Штатами. «На протяжении всей своей деятельности вы внесли значительный вклад в укрепление армяно-американской дружбы и взаимовыгодного сотрудничества. Армянский народ ценит вашу принципиальную позицию в отношении признания геноцида армян и защиты его прав. Я полон надежды, что ваша администрация предпримет активные шаги для прекращения войны и всеобъемлющего урегулирования вопроса, которое должно основываться на обеспечении безопасности народа Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика) через осуществление его права на самоопределение», – отметил Пашинян.

Ранее президент Армении Армен Саркисян назвал Турцию «третьей стороной конфликта» в Нагорном Карабахе, выступив за ввод миротворцев в зону боевых действий и отметив, что с этой ролью лучше всего сможет справиться Россия.

В субботу президент РФ Владимир Путин обсудил с лидером Турции Тайипом Эрдоганом ситуацию в Карабахе. Ранее в Армении раскрыли механизм переброса боевиков в Карабах.

Напомним, в октябре в Минобороны отреагировали на сообщения о переброске в Карабах боевиков террористических группировок с Ближнего Востока. Ранее МИД Армении предупреждал, что переброска Турцией боевиков из Сирии и Ливии в Карабах чревата всплеском террористической активности в регионе и за его пределами.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября. С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Азербайджан преждевременно обрадовался победе над армянами.



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