Разряд патриотизма

08.11.2020, 22:45, Разное

Как частные энергетические компании понесли гигантские убытки, обеспечивая электричеством операцию по присоединению Крыма к России.

Переговорная. За столом двое. Один сидит с видом человека, который распоряжается чужим, но себе не в ущерб. Другой — наоборот: дорожит своим, которое вот-вот у него отнимут.

— С вас поставки, — говорит первый, — иначе встретимся в «Матросской Тишине».

— Какова цена наших услуг и когда будут деньги?

— Как-нибудь потом решим.

— А договор?

— Что, простите?

После подобных переговоров любой бизнесмен побежит к своей «крыше», и неважно, как она называется: полиция, ФСБ или ОПГ — не суть.

Но тут случай другой.

Как жаловаться государству на государство? Можно, конечно, но тюремные решетки после этого окажутся в еще более близкой перспективе.

Так все и произошло. В 2014-м — после Олимпиады в Сочи, на которой многие деловые люди пытались заработать (пусть и за большие откаты) и перед захватом Крыма. Оба эти бизнес-проекта шли под грифом «патриотизм»/«социальная ответственность бизнеса». И гриф этот недвусмысленно свидетельствовал: если заработать не получится, лучше бежать без оглядки, а если вдруг убытки — сделать вид, что именно это и планировалось: благотворительность…

Вняли понятийному правилу ведения русского бизнеса не все — и пошли по продолу. То есть стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве с непременным арестом.

Дело это касается владельцев генераторов, востребованных в Сочи, а потом тут же в Крыму. Вот

один из собственников, по мнению следствия, и совершил акт циничного мошенничества, выиграв суд у государства. Здесь нет никакой гиперболы — суть обвинения в этом.

Началось все с рассылки письма, подписанного заместителем министра энергетики РФ господином Черезовым.

ПИСЬМО ОТ 6 МАРТА 2014 ГОДАИз рассылки зам министра энергетики Черезова

«Минэнерго РФ организована работа по решению вопроса обеспечения объектов инфраструктуры Черноморского флота Российской Федерации, расположенных на территории Автономной Республики Крым.

В связи с этим, прошу до 15.00 07.03.2014 направить в Минэнерго РФ <…> информацию в соответствии с прилагаемой формой о наличии аварийных резервных источников электроснабжения, перебазирование которых на территорию портовых зон Краснодарского края возможно в максимально сжатые сроки <…>».

Письмо-рассылка замминистра энергетики Черезова, 5 марта 2014 годаИЗ МАТЕРИАЛОВ УГОЛОВНОГО ДЕЛАДопрос гендиректора ООО «НТТ-Центр» Добрынина А.И.

«В конце Параолимпийских игр мне поступил звонок от и.о. первого заместителя ПАО «Кубаньэнерго» Армаганяна Э.Г. скинуть список ДГУ (дизель-генераторная установка. — Ред.) <…> и рассмотреть возможность поставки еще порядка 200 ДГУ. <…> Затем он приехал к нам в офис <…> и повторил эту просьбу лично, озвучив, что ДГУ нужны для Республики Крым.

Вечером я был вызван в Сочинские сети, где после совещания Армаганян Э.Г. уже в жесткой форме просил приступить к оформлению отношений по передаче ДГУ в распоряжение ОАО «Кубаньэнерго». Я ему повторил уже ранее озвученные мною требования к этой перспективе, приоритетным из которых было заключение договора аренды <…>.

Он был раздражен и сказал, что эти станции так или иначе будут отгружены, и правильно было бы, чтобы это произошло с нашего согласия, <…> дело государственной важности и находится под контролем ФСБ,

а препятствие может быть расценено как измена Родине, и следующий разговор будет в СИЗО «Матросская Тишина»

(здесь и далее выделено редакцией). <…>

Просьба поставить ДГУ в Крым от Минэнерго РФ от Черезова А.В. (замминистра энергетики РФ. — Ред.), которая официально была подтверждена письмом <…> была для меня очередной задачей-вызовом, и мы снова [как на Олимпиаде] готовы были «разбиться в лепешку» и помочь. <…>

Объем поставленного оборудования и проделанной работы ООО «НТТ-Центр» трудно переоценить, т.к. это был самый большой парк, поставленный коммерческой компанией. А объем предстоящей работы должен был превзойти все вместе взятые предыдущие проекты компании за все время ее существования, и мы были к этому готовы и морально, и профессионально. Аккредитованные на Олимпиаде специалисты ОАО «НТТ-Центр» готовы были ехать в Крым и продолжить работу в том же режиме, и это при том условии, что еще не прошел референдум о присоединении полуострова к РФ <…>.

Тем временем ОАО «Кубаньэнерго» перестало реагировать на наши просьбы ускорить подписание договора аренды. Армаганян Э.Г. перестал отвечать на телефонные звонки. <…> И лишь в июле-августе прислали письмо о том, что правительством РФ принято постановление о компенсации, и в рамках этих денег ДЭС (дизель-электростанции. — Ред.) будут у вас якобы выкуплены. Но и этого не случилось. Оказалось, что это постановление не для нас. <…>

Следует отметить, что ООО «НТТ-Центр» продолжило свою деятельность в Крыму. Во время блэкаута в Крыму в ноябре–декабре 2015 года специалисты компании безвозмездно <…> производили пуско-наладочные <…> работы. <…> На рынке малой энергетики РФ моя репутация как порядочного бизнесмена и человека остается незапятнанной даже в связи с этим громким делом и нашими судами и долгами, все <…> считают нас главными пострадавшими в этом проекте, но я как патриот страны и житель и дальше готов помогать государству <…>».

Вот так.

ИЗ МАТЕРИАЛОВ УГОЛОВНОГО ДЕЛАПисьмо (одно из многих) «НТТ-Центр» в адрес «Кубаньэнерго»

«Наша компания вынуждена оплачивать перевозку данных ДГУ за свой счет и аренду за направленные ДГУ, и на сегодняшний момент имеет задолженность перед автоперевозчиками и начисляемую арендную плату <…>. В связи с вышеизложенным, просим Вас <…> скорейшей оплаты транспортных расходов по доставке ДГУ в г. Севастополь <…>».

Кстати, из этого документа следует, что с компанией еще и за работу на Олимпиаде не успели рассчитаться.

Чтобы было понятно, что произошло.

«Кубаньэнерго» получает указание от Минэнерго обеспечить Крым ДГУ.

У «Кубаньэнерго» нет столько установок, чтобы покрыть потребности.

Тогда госкомпания, согласно показаниям свидетелей, допрошенных следствием, требует от частного бизнеса, работавшего на Олимпиаде, поставить необходимое, грозя карами и отнюдь не небесного свойства.

Оборудование поставляется в Крым и там монтируется за счет бизнеса. А договора никакого нет. Нет и денег. И это притом, что тот же «НТТ-Центр» брал оборудование в аренду у других компаний за свой счет, чтобы исполнить «правительственное распоряжение».

Цена вопроса — миллионы. А если учесть, что в подобной ситуации оказался не только «НТТ-Центр», то миллионы не рублей.

По предварительным расчетам только за аренду мощностей участвующим компаниям должны были выплатить порядка 13 млрд рублей. В год. Кому такие деньги платить охота?

Фото: РИА Новости

Похожие показания следствию дает и генеральный директор ООО «ВДМ-Сервис» Сабаев В.В.

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