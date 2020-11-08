 

“Противовоспалительный эффект”: Ученые рассказали о пользе “ежедневного” продукта для здоровья сердца

08.11.2020, 21:45, Разное

Испанские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили влияние употребления продуктов питания на здоровье сердечно-сосудистой системы человека. Выяснилось, что включение в рацион грецких орехов способно существенно улучшить динамику работы сердца.
Ученые, представляющие Hospital Clinic de Barcelona, провели эксперимент, базируясь на гипотезе о том, что сердечно-сосудистые заболевания в большой степени обусловлены присутствием в органах воспаления. Результаты научной работы показали, что употребление грецких орехов понижает шесть из десяти биомаркеров данного процесса, не оказывая при этом негативного воздествия на массу тела. Такое сильное влияние исследователи связывают с наличием в указанном продукте полиненасыщенных жиров, омега-3 жирных кислот и ряда других полезных составляющих. К слову, грецкие орехи занимают лидирующие места в мире в списках продуктов питания, снижающих холестерин.

“Противовоспалительный эффект длительного употребления грецких орехов, продемонстрированный в этом исследовании, дает новое понимание пользы употребления грецких орехов для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, помимо снижения уровня холестерина”, – резюмировала один из авторов исследовательской работы Монтсеррат Кофан. Об этом пишет MSN.



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