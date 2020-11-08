“Просто топовый ДР!”: Яна Чурикова похвасталась подписчикам экстремальный празднованием дня рождения

08.11.2020, 21:45, Разное

Популярная ведущая Яна Чурикова разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой продемонстрировала весьма экстремальный способ празднования собственного дня рождения. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы подписчиков.

Как выяснилось, ведущая, отмечавшая недавно свое 42-летие, давно мечтала празднование своей знаменательной даты провести на море, и в текущем году её мечта осуществилась. Однако способ проведения оказался довольно экстремальным, ведь Яна Чурикова посвятила праздничные дни дайвингу в холодном Баренцевом море. Впрочем, как призналась именинница, именно такое времяпрепровождение её восхитило очень сильно. Свежая публикация в микроблоге включила в себя ряд фото и видеоматериалов, демонстрировавших оригинальные “забавы” телезвезды. Медиа-иллюстрации Чурикова сопроводила откровениями о нюансах, сопутствующих экстремальному дайвингу. “Ловите отчет с дня рождения крейзи рашен дайвера. Очень хотела на ДР оказаться на море. Мечта сбылась. Я на море! На Баренцевом!” – эмоционально прокомментировала пост виновница торжества.

Стоит отметить, что несколько фолловеров восприняли необычный способ празднования довольно недоуменно, заявив, что погодные условия Кольского полуострова вряд ли могут обеспечить достаточный комфорт. Однако большинство поклонников, напротив, искренне поддержали любимицу в её стремлении отпраздновать день рождения в обстановке, максимально способствующей здоровому образу жизни.