“Кажется я в отличной форме”: Оксана Самойлова в экстремальном бикини похвасталась фигурой

08.11.2020, 21:45, Разное

Популярная модель и инста-блогер Оксана Самойлова разместила на своей странице в Instagram свежий видеоролик, в котором, облаченная в экстремальное бикини, похвасталась подписчикам весьма соблазнительной фигурой. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы фолловеров.

В опубликованном видео красавица, отдыхающая сейчас вместе с семьей на Мальдивах, позирует перед объективом. Фоном видеосъемки служит интерьер комнаты, оформленной в экзотическом стиле курорта. На Оксане Самойловой надет лишь очень узкий купальник-бикини красного цвета, открывающий взору зрителя весьма соблазнительные округлости модели. Дабы подписчики смогли рассмотреть визуальные красоты получше, красотка совершает перед камерой “полувращательные” движения из стороны в сторону, демонстрируя бюст и бедра. “8 месяцев после 4 ребенка. И кажется я в отличной форме!” – своеобразно намекнула на ожидание похвал звезда Сети.

Стоит отметить, что далеко не все фолловеры восприняли аппетитную демонстрацию положительно. В частности, одна из подписчиц обосновала прекрасную фигуру знаменитости исключительно наличием у неё соответствующих немалых материальных возможностей. Несколько посетителей микроблога, в свою очередь, упрекнули хозяйку аккаунта в излишней “экстремальности” купальника, заявив, что испытывают стыд при лицезрении оголенных частей тела красавицы. Впрочем, абсолютное большинство поклонников и поклонниц не смогли сдержать восторга от потрясающих, по их словам, форм любимицы. А за несколько часов соблазнительное видео набрало более 3 миллионов просмотров.