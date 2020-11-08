Мнение: Армения проиграла войну

08.11.2020, 21:30, Разное

А тем временем сила-таки сломала солому – в Нагорном Карабахе пала Шуша, и это конец: Степанакерт и вся НКР теперь отрезаны от Армении, снабжение невозможно, дальнейшее, как говорят шахматисты, “дело техники”. Дальше будет взят Степанакерт и начнутся, к гадалке не ходи, массовые депортации, появится сотня тысяч беженцев-армян. Часть хлынет в Армению, а часть – сюда, в Россию, правдами и неправдами.

Мы можем сколько угодно делать вид, что “нас это не касается”, но объективно это, безусловно, поражение России; хотя бы потому, что Армения воевала именно нашим оружием (другого ей взять было просто негде), а Азербайджан – и нашим, и турецким. Турецкое, как видим, оказалось лучше, к тому ж у Азербайджана оказались в руках некоторые виды вооружений, которых у нас вообще нет (ударные беспилотники). В принципе, это вопрос, чего стоит российская армия Шойгу в современной войне; но, понятно, такое “кощунство” никто себе не позволит, шапкозакидательство у нас в крови.

Сейчас снова пойдут разговоры и упреки в адрес РФ – почему, мол, не вмешались на стороне Армении, “не защитили союзника”. Честно говоря, в чем-то я понимаю руководство РФ: вмешиваться надо, только если есть железобетонная гарантия успеха. Видимо, есть немалый шанс, что Армению даже при нашей помощи могли отдубасить – заодно с нами. Если бы так – это был бы не позор, это было бы много хуже.

А так – просто отсиделись в сторонке, изображая мудрую обезьяну из китайской притчи; упрекнут в недальновидности, упрекнут в трусости – но не убедятся в слабости. Так, видимо, рассуждают в Кремле.