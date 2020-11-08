 

В мире растет риск новой глобальной войны – представитель минобороны Великобритании

08.11.2020, 21:15, Новости дня

В последнее время появился риск возникновения новой мировой войны. Такое мнение выразил 8 ноября в интервью Sky News глава комитета начальников штабов Великобритании генерал Ник Картер.

Он считает, что риски растут в связи с глобальным экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции, а также в связи с региональными конфликтами, которые происходят сейчас в мире.

По словам Картера, земляне живут в условиях, когда “мир очень неопределенный и тревожный”.

Глава вооруженных сил Великобритании предположил, что в 2030-е годы королевство будет иметь армию со штатом в 120 тыс., из которых “30 тыс. могут быть роботами”.

Sky News отмечает, что сейчас в армии Великобритании 82 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Лукашенко заявил о «политической пандемии» в Белоруссии

12.08 / В Google собрались создать самую обширную сеть для оповещения о землетрясениях

04.08 / Здание посольства РФ пострадало от взрыва в Бейруте

23.07 / “Мы готовы идти на риск”. Ляшко объяснил, как будут работать школы в условиях эпидемии коронавируса

30.07 / Обнаружена связь между здоровьем в старости и смехом

04.11 / 3 ноября боевики на Донбассе шесть раз нарушили договоренности о перемирии – штаб ООС

09.11 / Opel может возродить название Monza для флагманского внедорожника

19.09 / В Украине из-за пожаров погибло более тысячи человек

03.07 / ФАС уличила «дочку» Procter&Gamble в двойных стандартах качества для РФ и ЕС

08.07 / Степанов объявил об абсолютном рекорде по числу украинцев, выздоровевших от COVID-19 за сутки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска