Мнение: Дегуманизация трампистов, тотальный цифровой контроль и наказание за махинации

08.11.2020, 21:00, Разное

1. Крупные СМИ выбрали президента США: им назначили Джо Байдена. Как мы с вами и предполагали, выиграл Дональд Трамп, но после его победы избирательные участки завалили пачками бюллетеней в пользу Байдена. Маски окончательно сброшены: соцсети и телеканалы начали даже затыкать рот действующему президенту, чтобы не дать ему сообщить избирателям о махинациях. Усиливается и дегуманизация трампистов:

https://ria.ru/20201106/vybory-1583192237.html

Типичный пример отношения сторонников Демократической партии (то есть примерно половины населения) и левых инфлюенсеров к избирателям Дональда Трампа (другой половине населения) показывает Монет Иксчейндж (Monét X Change) — американская телевизионная звезда, певица, лидер общественного мнения и ЛГБТ-активистка:

“Всем: перестаньте обращаться к сторонникам Трампа как к людям, у которых есть элементарное понимание и способность к осознанию. Они — (нецензурно. — Прим. авт.) монстры”.

В современных США эта позиция стала почти стандартом и, по большому счету, является выражением в более эмоциональной форме известного тезиса Хиллари Клинтон о том, что избиратели Трампа — это (если переводить по смыслу) “группка жалких людей”. <…>

С одной стороны, элементарная эмпатия заставляет сочувствовать жертвам столь очевидного гражданского унижения, но, с другой стороны, в этом есть элементы некой исторической справедливости. Миллионы избирателей-республиканцев имеют возможность почувствовать на своей шкуре нечто, (пока еще отдаленно) напоминающее то, что приходится переживать этническим русским на территории многих стран бывшего СССР. Фактическое лишение политических прав, выдавливание из экономической жизни, постоянное унижение достоинства и полная, тотальная, беспросветная дегуманизация, которая сопровождается воркующим журчанием журналистов CNN о том, что все хорошо и вообще так и надо делать.

2. Эксперты полагают, что Соединённые Штаты движутся в сторону цифрового тоталитаризма:

https://lenta.ru/news/2020/11/06/op_usa/

Выборы президента США контролируются главными соцсетями страны, которые модерируют контент и блокируют сообщения о нарушениях на избирательных участках. Об этом «Ленте.ру» рассказал первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

«Складывается впечатление, что Facebook, Google и Twitter выбрали своего президента США», — считает он. По словам Данюка, IT-гиганты неоднократно осуществляли предвзятую модерацию. В пример он привел блокировку группы в Facebook, в которой публиковались свидетельства манипуляций с бюллетенями и других нарушений на избирательных участках. По его словам, в этом сообществе состояли около 150 тысяч человек.

Данюк заметил, что особое правило модерации в Twitter действовало для нынешнего президента США Дональда Трампа и до выборов. Республиканец ведет аккаунт, чтобы избегать СМИ и напрямую обращаться к избирателям, но в итоге страдает от действий администрации соцсети, пояснил эксперт. «Фактически происходит цензура в отношении первого лица Америки», — подчеркнул он.

По словам члена Общественной палаты, алгоритмы главных американских соцсетей «создают информационное облако», из-за чего не вся информация доходит до пользователей. «Ситуация очень плачевная, нужно делать выводы. Нынешние американские выборы стали апофеозом тотального цифрового контроля IT-гигантов над американским обществом», — заключил Данюк.

3. Оказывается, поисковый запрос «наказание за махинации на выборах» был весьма популярен в некоторых штатах несколько недель назад: