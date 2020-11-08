Мнение: Жванецкий

08.11.2020, 20:55, Разное

Смерть Жванецкого, как бы ни казалось странным, у многих вызвала не самую добрую к усопшему реакцию. Хотя казалось бы – жил себе человек, выступал, собирал залы. Кто не хотел – тот не ходил. Не политик, не обещал и не крал, в общем, странна именно жёлчность немалого числа отзывов.

Жванецкий – голос советской интеллигенции. Той, которая всеми фибрами души ненавидела "совок" за… ну, там у каждого что-то свое. Но уж точно не восторгалась. Свершилось. "Совка" нет. А жизнь как-то сильно лучше не стала. Логично, что кто-то должен быть виноват. Мы! Всеми фибрами своей души! Приближали этот день как могли! А нас забыли по дороге… Вот ведь сволочь. Кто сволочь? Да вот этот, еврей говорливый, и есть сволочь.

Обычная, кстати, для интеллигенции, история. Что нашей, что вообще. Вот прямо сейчас интеллектуалы всего мира млеют от победы демократа Байдена, но в том и дело, что в мире глобального будущего их место – возле самого непотребного угла в камере. Они вообще будут не нужны как класс или как явление. И, конечно, будут этим крайне ошарашены. Потому найдут еще кого-нибудь, кто будет в этом виноват.

А художник – он просто совесть. Совесть не лечит, не зовет, не побуждает на свершения. Ее предназначение только в одном – болеть. Когда все нормально – о ней никто не вспоминает. Когда нет – она начинает саднить и дергать. Ни для чего больше она, в общем-то, и не нужна, если так разобраться.