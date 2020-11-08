Минобороны Армении сообщило о боях на территории города Шуши

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08.11.2020, 20:45, Новости дня

Бои между армией обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики и Вооруженными силами Азербайджана ведутся в стратегически важном городе Шуши, сообщил официальный представитель армянского министерства обороны Арцрун Ованнисян.

«Военные действия в данный момент продолжаются на территории города Шуши и в его окрестностях», – передает ТАСС его слова со ссылкой на Общественное телевидение Армении.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вооруженные силы республики взяли под контроль город Шуша в Карабахе. Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Азербайджан с «освобождением его культурной столицы Шуши».

После Армения опровергла заявление Алиева: официальный представитель министерства обороны республики Арцрун Ованнисян сообщил, что «бои в Шуше продолжаются».

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. После переговоров в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября. С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует третий режим прекращения огня с момента обострения конфликта. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.



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