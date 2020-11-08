Росатом заявил о готовности принять участие в строительстве второй БелАЭС

08.11.2020, 20:45, Новости дня

Госкорпорация «Росатом» готова поучаствовать в строительстве новой атомной электростанции в Белоруссии, сообщил гендиректор компании Алексей Лихачев на телеканале СТВ.

«Строительство еще одного нашего блока здесь [в Белоруссии] или еще одной атомной станции из двух блоков – это лучшая награда, которая только может быть. В этом смысле мы готовы не просто помогать, мы готовы участвовать», – передает ТАСС его слова.

Он добавил, что компания готова не просто помогать, но и участвовать, понимая, что еще больше возрастет уровень локализации.

«У нас и так больше 50% общестроительных работ сделали белорусские специалисты, это вообще уникальная ситуация во всем мире. В случае, если мы пойдем дальше строить здесь, то, конечно же, еще большее количество компетенций будет реализовано белорусскими специалистами. Мы явно сократим сроки, мы явно оптимизируем стоимость», – передает РИА «Новости» его мнение.

Напомним, 7 августа в реактор энергоблока № 1 Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива, означающая старт операций по его пуску. Кроме того, 7 ноября первый энергоблок Белорусской АЭС вышел на мощность 400 МВт.