«Зенит» лишил Дзюбу капитанской повязки после скандала с публикацией личных видео

08.11.2020, 20:35, Разное

На предстоящем матче РПЛ «Зенит»–«Краснодар» капитаном петербургской команды вместо Артема Дзюбы выступит защитник Деян Ловрен, следует из заявки, опубликованной Российской премьер-лигой.

При этом Дзюба выйдет на поле в основном составе. По данным «Спорт-Экспресс», ФК «Зенит» сделает заявление по поводу ситуации с форвардом после матча.

Ранее в воскресенье стало известно, что главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов решил не вызывать капитана «Зенита» Дзюбу в национальную команду на ноябрьские матчи. Причиной стала публикация личных видеозаписей футболиста.

Черчесов подчеркнул, что ситуация вокруг видеозаписей Дзюбы не имеет отношения к сборной со спортивной точки зрения.

Накануне в интернете появилось видео сексуализированного характера с участием Дзюбы, после чего футболист закрыл аккаунт в инстаграме.

Артем Дзюба — капитан сборной РФ и «Зенита» — признан лучшим игроком сезона 19/20 Российской премьер-лиги. При этом нападающий не забивает уже в девяти матчах.

В сборной Дзюба с 2011 года. Он успел поучаствовать в Чемпионате мира 2018 года и забить в рамках турнира три мяча.

В Лиге наций сборной предстоит провести два матча без Дзюбы — против Сербии и Турции 15 и 18 ноября. Еще один матч 12 ноября будет товарищеским — сборная встретится с командой Молдовы.